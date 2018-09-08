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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 95. kuruluş yıl dönümünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 23:08
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Kurtuluşun ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin, kula kulluk etmeyenlerin partisi, halkın partisi CHP 95 yaşında." mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan videoya yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaşımına, videoda da bulunan, "Kurtuluşun ve kuruluşun, dış güçlere boyun eğmeyenlerin, kula kulluk etmeyenlerin partisi, halkın partisi CHP 95 yaşında." ifadesinin notunu da düştü.

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 23:08
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