Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuştu

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Peki konsoloslukta arama ne zaman oluyor? 10 gün sonra. Konsolos, Suudi Arabistan’a giderken niçin engel olunmadı. Dokunulmazlığı var diyorlar. Hikaye. Dokunulmazlığı yok. Viyana sözleşmesinin 42. Maddesinde açık madde var. Niye serbest bırakıyorsunuz? Kimden izin alıp gitti. Bu soruların cevabını bekliyoruz.

Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek için Suudi Arabistan’dan ekip geliyor, öldürülüyor peki ne oluyor. Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayıp Türkiye’den ayrılıyor. Kuş değil katiller uçtu. Onurlu haysiyetli devleti bir çadır devletine dönüşmüştür.

İşin ucunda para olunca bütün bunlar oluyor mu acaba? Para yüzünden katilleri serbest bıraktı. Bu devletin onuruyla haysiyetiyle oynamak demektir.