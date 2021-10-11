Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Alaattin Çakıcı açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Alaattin Çakıcı'nın hapis cezası aldığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik Twitter’dan yaptığı paylaşımla Alaattin Çakıcı’nın ‘hakaret ve tehdit’ suçundan hapis cezası aldığını açıkladı.
Celal Çelik Twitter’dan şunları yazdı:
Genel Başkanımız @kilicdarogluk’nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı’nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!
Bu gelişmenin ardından Çakıcı cephesinde bir açıklama geldi.
Açıklamaya göre; Alaattin Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç'ın İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptığı belirtildi.