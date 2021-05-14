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Kılıçdaroğlu, Sezer ve Gül'ü aradı
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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ü aradı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ü aradı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile bazı siyasi parti genel başkanlarıyla telefonda bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 16:09:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül'ü aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bazı siyasi parti genel başkanlarıyla telefonda bayramlaştı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla eski cumhurbaşkanları ve bazı siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca TİP Genel Başkanı Erkan Baş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun'u da telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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