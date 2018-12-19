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Kemal Kılıçdaroğlu AB büyükelçileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 01:23
Kemal Kılıçdaroğlu AB büyükelçileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu.

Basına kapalı gerçekleşen yemekli toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Çeviköz, büyükelçilerle güncel bazı meseleleri konuşma imkanı bulduklarını aktardı.

Toplantıya CHP'nin AB Karma Parlamenter Komisyonu (KPK) üyesi milletvekillerinin de katılarak AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdiğini söyledi.

Büyükelçilerin yaklaşan Noel'ini kutlayarak 2019'un Türkiye-AB ilişkileri için daima ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması dileğinde bulunan Çeviköz, AB üyesi ülkelere ve Türkiye'ye huzur, barış dileğinde bulunduklarını belirtti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 01:23
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