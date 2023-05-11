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Siyaset Kemal için bunu da yaptı! HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlundan iğrenç taktik
Siyaset

Kemal için bunu da yaptı! HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlundan iğrenç taktik

Yeniakit Publisher
2023-05-11 13:59:00 - 2023-05-11 14:07:19
Kemal için bunu da yaptı! HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlundan iğrenç taktik

PKK'ya "terör örgütü" diyemeyen ve HDP'li babasıyla birlikte FETÖ'cüleri savunmaktan imtina etmeyen Salih Gergerlioğlu, koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için Mehmetçik edebiyatı yapmaya başladı.

14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Türkiye'nin önündeki en kritik seçimlerden biri olan 14 Mayıs'ta, terör örgütü PKK ve FETÖ açık şekilde Millet İttifakı'nı destekliyor. Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda sonlarının geleceğini söyleyen terör örgütleri, kendilerine türlü sözler veren koalisyonun cumuhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, 15 Temmuz üzerinden 14 Mayıs propagandası yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Gergerlioğlu, Mehmetçik'i savunur ayaklarına yatmaya başladı.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Salih Gergerlioğlu, "15 Temmuz'da, Boğaziçi Köprüsü'nde taş, sopa ve bıçaklarla linç edilerek öldürülen askeri öğrenci Murat Tekin için ilk turda bitirelim." dedi.

Gergerlioğlu'na cevap veren bir vatandaş, "Babana söyle evladım, ilk önce sempatizanı olduğu PKK ve YPG'nin dağda şehit ettikleri askerlerin hesabını versin. Siz mi asker sevici oldunuz?" ifadelerini kullandı.
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