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Kemal Bozgeyik kimdir nerelidir?

Kenan Bozgeyik PTT Genel Müdürü görevinden alınmasından sonra Kenan Bozgeyik'in kim olduğu merak edilmekte. 18 Ağustos 2011- 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Başbakanlık Müşaviri görevindeyken, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Sayın BOZGEYİK 31 Mart 2016 tarihi itibarı ile PTT Genel Müdürlüğü'ne atandı. İşte Kenan Bozgeyik kimdir? Kenan Bozgeyik nereli ve kaç yaşında? Kenan Bozgeyik hangi görevlerde bulundu? sorusunun cevabı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
Kemal Bozgeyik kimdir nerelidir?

Kenan Bozgeyik PTT Genel Müdürü görevinden alınmasından sonra Kenan Bozgeyik'in kim olduğu merak edilmekte. 18 Ağustos 2011- 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Başbakanlık Müşaviri görevindeyken, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Sayın BOZGEYİK 31 Mart 2016 tarihi itibarı ile PTT Genel Müdürlüğü'ne atandı. İşte Kenan Bozgeyik kimdir? Kenan Bozgeyik nereli ve kaç yaşında? Kenan Bozgeyik hangi görevlerde bulundu? sorusunun cevabı.

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Kemal Bozgeyik kimdir?

1966 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 1988 yılında Konya Yem Sanayi'nde başladı. Yem Sanayi Genel Müdürlüğü'nde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı.

Çevre Bakanlığı'nda müfettiş, TBMM'de danışman ve yine Çevre Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak görev yaptı. 2003-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulunan Bozgeyit, 2008-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde bulundu. 18 Ağustos 2011- 02 Haziran 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Başbakanlık Müşaviri görevindeyken, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan Bozgeyit 31 Mart 2016 tarihi itibarı ile PTT Genel Müdürlüğü'ne atandı. İngilizce bilen Bozgeyit evli ve beş çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
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