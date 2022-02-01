Kemal Bey "sıvamaya" başladı!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun utanmazlığı sınır tanımıyor. Geceliği 100 bin TL'lik otel odasında şov yapan Kılıçdaroğlu suçunu örtmeye çalışıyor.
yeniakit Ankara
Geceliği 100 bin TL'lik otel odasında şov yapan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu suçunu örtmeye çalışıyor.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ne elektrik kesintisi ne fatura derdi… Saray sosyetesinin keyfi yerinde!" ifadeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.