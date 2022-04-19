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Medya Kemal Bey için, Cintonik vazgeçilmez bir siyasi içkidir
Medya

Kemal Bey için, Cintonik vazgeçilmez bir siyasi içkidir

Süleyman Demirel’in emanetçisi, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un “Bugün, CHP benim de partimdir… Var mı, bir diyeceğiniz?” sözlerini köşesine taşıyan Tamer Korkmaz, "Mister Kemal, Demirel’in vefatından sonra bu Cindoruk’un 'akıl hocalığına' yazılmıştı. Şöyle de söyleyebiliriz: Kemal Bey için, Hüsamettin Cintonik vazgeçilmez bir siyasi içkidir!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:55:00 -
Kemal Bey için, Cintonik vazgeçilmez bir siyasi içkidir

Süleyman Demirel’in emanetçisi, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un “Bugün, CHP benim de partimdir… Var mı, bir diyeceğiniz?” sözlerini köşesine taşıyan Tamer Korkmaz, "Mister Kemal, Demirel’in vefatından sonra bu Cindoruk’un 'akıl hocalığına' yazılmıştı. Şöyle de söyleyebiliriz: Kemal Bey için, Hüsamettin Cintonik vazgeçilmez bir siyasi içkidir!" ifadelerini kullandı. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

 

"Merhum Demirel’in emanetçisi, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk…

Geçenlerde, Basın Konseyi’nin 35. Yıl kutlamasında Kılıçdaroğlu ile buluştu ve şöyle dedi:

“Bugün, CHP benim de partimdir…

Var mı, bir diyeceğiniz?”

*

Mister Kemal, Demirel’in vefatından sonra bu Cindoruk’un “akıl hocalığına” yazılmıştı.

Şöyle de söyleyebiliriz:

Kemal Bey için, Hüsamettin Cintonik vazgeçilmez bir siyasi içkidir!

*

İkisi de Sam Amca’sının dublajcısıdır.

KRALDAN FAZLA KRALCI

Cindoruk, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye şöyle dedi:

“Türkiye, AB ve NATO’nun Rusya’ya yönelik yaptırımlarına katılmadı…

Yarın bu savaş bittikten sonra onlar dönüp bizden ‘Ekonomik yaptırımlara neden katılmadınız? Müttefiklerinizin verdiği kararlara niçin uymadınız’ diye hesap sorarlar mı?

Sorarlar…

Devletler hukuku açısından Türkiye’yi sıkıntıya düşürür…

Rusya’ya bir iki yaptırım uygulamak doğru olurdu…” (13 Nisan 2022)

*

Mister Cintonik, su katılmamış bir Batı yaltakçısıdır.

Bir kere daha görüldü ki, vazifelidir!

*

Sadece DYP’li, Adalet Partili olduğu senelerde değil…

Menderesçi rolünde oynadığı gençlik yıllarından beri böyleydi.

Türkiye’nin eskiden olduğu gibi Batılı devletlerin boyunduruğu altına girmesini istiyor.

-Bunun özlemiyle yanıp tutuşuyor."

 

 

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