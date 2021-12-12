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Siyaset Kemal Bey 73’ünde uykudan uyanmış... Madem yeni anladın hodri meydan!
Siyaset

Kemal Bey 73’ünde uykudan uyanmış... Madem yeni anladın hodri meydan!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden ‘özgürlük’ ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:00:00 -
Kemal Bey 73’ünde uykudan uyanmış... Madem yeni anladın hodri meydan!

Yeniakit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Kemal bey 73’ünde anlamış, özgürlüğün ne olduğunu!” başlıklı bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara değindi.

Karahasanoğlu “E, günaydın Kemal bey..73 yaşına geldiğin ömrünün sonunda, bunu anladı isen, bu da bir bahtiyarlık..” ifadelerine yer verdi.

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM genel kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el kol hareketleri sonrasında şimdi de bir başka açıklaması ile gündeme oturacak.

Kılıçdaroğlu’nun yeni tartışma konusu, sosyal medyadan yaptığı açıklamalar..

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu: “Biz özgürlükleri anlamak istemedik, artık anlıyorum.”

Neymiş, Kılıçdaroğlu’nun, genel başkanlığının 11. yılında anladığı?

“Türkiye’de insanlar özgür ve haklar bakımında eşit yaşamalı, mirasım bu olmalı benim”

E, günaydın Kemal bey..

73 yaşına geldiğin ömrünün sonunda, bunu anladı isen, bu da bir bahtiyarlık..

Ama lütfen, 73 yaşında özgürlüğün ne olduğunu daha yeni anlayan bir kişi olarak “gölge etme, başka ihsan istemeyiz senden.”

Hani bu toplumda “özgürlük nedir, temel hak başlığı altında neler mutlaka hayata geçirilmelidir” hiç tartışmamiş olsak, Kemal Bey’in de bu konulara yabancı olduğunu tahmin ederek, 73 yaşında hidayete ermesini hoş karşılayabiliriz.

Ama biz bu ülkede başörtüsü yasağını tartışırken, vicdansızlığını haykırırken, Kemal Kılıçdaroğlu “bunlar cumhuriyet düşmanı, bunlara hak ve özgürlük tanınmaz” diye ter ter tepiniyordu.

Kılıçdaroğlu “hak ve özgürlüklerin anlamı”nı daha yeni öğrendiyse, hiç kusura bakmasın, hemen kendisini (...)

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Yorumlar

AHMAK A**** BİR KİTLEYİ YALANLA İFTİRAYLA KANDIRMAK BU KADAR KOLAY OLMASA GEREK

keMAL efendi girdiği tüm seçimleri kaybettiği halde hala kamal attatürük'ün koltuğunda oturabiliyor sa suçu keMALl'de değil onu orada tutan aptal ahmak kitlelerdir, kamalist CHP zihniyetindedir,. MUŞLUADAM
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