Kemal Bey 73’ünde uykudan uyanmış... Madem yeni anladın hodri meydan!

Yeniakit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Kemal bey 73’ünde anlamış, özgürlüğün ne olduğunu!” başlıklı bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara değindi.

Karahasanoğlu “E, günaydın Kemal bey..73 yaşına geldiğin ömrünün sonunda, bunu anladı isen, bu da bir bahtiyarlık..” ifadelerine yer verdi.

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM genel kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el kol hareketleri sonrasında şimdi de bir başka açıklaması ile gündeme oturacak.

Kılıçdaroğlu’nun yeni tartışma konusu, sosyal medyadan yaptığı açıklamalar..

Şöyle diyor Kılıçdaroğlu: “Biz özgürlükleri anlamak istemedik, artık anlıyorum.”

Neymiş, Kılıçdaroğlu’nun, genel başkanlığının 11. yılında anladığı?

“Türkiye’de insanlar özgür ve haklar bakımında eşit yaşamalı, mirasım bu olmalı benim”

E, günaydın Kemal bey..

73 yaşına geldiğin ömrünün sonunda, bunu anladı isen, bu da bir bahtiyarlık..

Ama lütfen, 73 yaşında özgürlüğün ne olduğunu daha yeni anlayan bir kişi olarak “gölge etme, başka ihsan istemeyiz senden.”

Hani bu toplumda “özgürlük nedir, temel hak başlığı altında neler mutlaka hayata geçirilmelidir” hiç tartışmamiş olsak, Kemal Bey’in de bu konulara yabancı olduğunu tahmin ederek, 73 yaşında hidayete ermesini hoş karşılayabiliriz.

Ama biz bu ülkede başörtüsü yasağını tartışırken, vicdansızlığını haykırırken, Kemal Kılıçdaroğlu “bunlar cumhuriyet düşmanı, bunlara hak ve özgürlük tanınmaz” diye ter ter tepiniyordu.

Kılıçdaroğlu “hak ve özgürlüklerin anlamı”nı daha yeni öğrendiyse, hiç kusura bakmasın, hemen kendisini (...)