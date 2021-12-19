Kelp ne demek? Kelp anlamı ne?
Kalp sözlük anlamı nedir? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ali Babacan’ın Cumhurbaşaknı Erdoğan’a yönelik açıklamasına sert tepki göstererek “Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış" notuyla paylaştı. Bakan Varank’ın kelp ifadesi sonrası Kalp nedir, kelp ne demek? sorusu da bir hayli merak edilir oldu. İşte kelp manası.
Arapçada 'kelp ne demek? Arapçada kelp kelimesi 'köpek' anlamına geliyor. Farklı kökenlerden gelmek suretiyle Türkçede yerleşik olarak değerlendirilen sözcükler içerisinde kelp kelimesi gelir. Özellikle amacına bağlı olarak farklı yerlerde kullanılabilecek kelimeler içerisinde yer alıyor.
Kelp ne demek?
Kelp TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumu üzerinden kelp kelimesi iki farklı anlam kapsamında ele alınmaktadır.
- Kuduz köpek
- Kalp ve Yürek
Bu şekilde hem okunuşu hem de belli anlamı kapsamında iki değişik anlam üzerinden de değerlendirilebilir.
Kelp arapçada 'köpek' mi demek?
Kelp kelimesi özellikle taşıdığı belli bir anlam doğrultusunda farklı yerlerde kullanılır. Bu doğrultuda kelp, ‘Kuduz köpek’ olarak bu şekilde değerlendirilir.