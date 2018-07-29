Keloid nedir? Belirtileri nelerdir?

KELOİD NEDİR?

Keloid, aşırı hücre üretimi sonucunda anormal yara iyileşmesi durumudur. Normalde yaralar iyileşirken iyileşme tamamlandığında doku onarımı durur. Oysa keloidlerde doku onarımı ısrarla devam eder ve bu yüzden iyileşen yara büyümeye başlar. Özellikle yaraların iyileşmesi uzun sürdüğü iltihaplanma, yabancı cisim, yanık gibi durumlarda, cildin gergin olduğu bölgelerde ve bazı ailelerde daha sık görülür.

KELOİD KİMLERDE GÖRÜLÜR?

En sık 10-30 yaş arası görülür. 10 yaş öncesi ve 30 yaş sonrası nadirdir. Esmer kişilerde ve siyahilerde keloid olma durumu yüksektir

KELOİD NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Deri yaraları, iltihap, sivilce, cerrahi müdahaleler, aşı bölgesi, yanıklar, suçiçeği hatta böcek sokması sonrası bile görülebilir. Cerrahi işlem sonrası yaranın mikrop kapması, çok sert dikişler ve yara içinde yabancı cisim kalması keloid oluşumunu tetikler. Yara dokusunun iyileşmesinden sonra yaklaşık 1 yıl içinde meydana gelir.

KELOİD NASIL BELİRTİ VERİR?

Keloid bazı kişilerde ciltte yara, sivilce veya cerrahi bir işlem sonrası, yara iyileşmesi aşırı sert doku gelişmesi şeklinde olur. Keloid yara iyileşmesi sonrasında pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşumdur. Vücutta göğüs ön yüzü, omuz, sırt, çene, kulaklar ve alt bacaklar keloidin en sık görüldüğü alanlardır.

KELOİD NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bazı ciltlerde basınç uygulamak ve masaj keloidi hafifletebilir. Kortizonlu kremler, retinoid kremler, imuquimod, silikon içeren krem ve örtüler de keloidi azaltabilmektedir. Pulsed dye lazer ve fraksiyonel lazerler keloid tedavisinde belli oranlarda başarılı olmaktadır. Kortizon ve 5-fluorouracil, ilaçların keloid içine injeksiyonu, keloid tedavisinde faydalı bulunmuştur. Kryoterapi yani buz tedavisi keloidlerde düzleşme sağlayabilir. Ayrıca keloid içine kortizon injeksiyonu ile birlikte uygulandığında, kortizon tedavisinin etkinliğini arttırmaktadır. Çok gerekmedikçe keloidin cerrahi olarak çıkarılması tavsiye edilmez. Çünkü keloid, cerrahi tedavi sonrası % 45-100 oranında tekrar eder.