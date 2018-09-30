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Keloid hastalığı nedir?

Keloid vücudun doğal iyileşme sürecinde bir bozukluk nedeniyle aşırı miktarda nedbe dokusu oluşmasıdır.Bu zararsızdır, ancak rahatsızlık durumlarında da tedavi edilebilir. Keloidler, yanık veya cerrahi müdahale sonucu ciltte oluşan bağ dokusu kitleleridir. Bununla birlikte, ciddi akne veya küçük kulak piercing ile de oluşabilir.

30 Eylül 2018 Pazar 13:30
Keloid hastalığı nedir?

Keloid Nedenleri

 Keloidler aslında yarada iyileşme ile sonuçlanan doğal iyileşme süreçlerinin abartılmış formlarıdır. Örneğin, cilt üzerindeki çiziklerin onarımında bir takım olaylar meydana gelir. İlk olarak, yara içinde kan pıhtıları oluşur ve daha sonra damarlar bölme hücreleri ile boşluğu doldurmaya başlar. İyileşme, nedbe dokusunu oluşturan bağ dokusunun lokalizasyonuyla tamamlanır.

Keloid bu bağ dokusunun aşırı miktarda yapılması sonucu kabarık şişkin bir iz ortaya çıkarmasıdır.Bazı insanlarda kalıtsal kanser için bir eğilim vardır. Keloid'in, oluşması gereken bağ doku miktarını düzenleyen yerel hormon veya enzim mekanizmasındaki bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tedavi

Başlangıçta keloid yara üzerinde yumuşak pembe tüylü bir forma sahiptir. Zamanla, daha beyazlaşır ve daha sert olur ve genellikle çevreye pençeler şeklinde yayılan uzantılar üretir. Kulakta sallanan bir doku kütlesi olabilir.

Tedavi

İyi huylu oldukları ve genellikle ağrısız oldukları için tedavi gerektirmezler. Doktorlar da kendi hallerine bırakılmalarından yanadır. Bununla birlikte, derideki şişliklerinciddi hastalıkların belirtileri de olabileceklerinden doktora başvurulmalıdır.

Birkaç yıl sonra, bazı keloidler kendilerini yumuşatır ve düzleştirir. Ancak, bozulma ve estetik durumlarında tedavi edilebilirler. Birçok keloidsteroid uygulaması ile kolayca tedavi edilir. Küçük keloidler özel bir araçla dondurulur.Bu yöntemler de başarısız olursa veya keloid çok büyükse, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahinin dezavantajı, yeni yarada keloid oluşumu olasılığıdır. Bu nedenle ameliyat sonrası radyoterapi gerekebilir.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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