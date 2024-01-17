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Kadın - Aile Kelliğin çaresi onda kabuklarını atmayın: Herkes kimyasal bomba kullanıyor ama bu çok büyük bir öneme sahip
Kadın - Aile

Kelliğin çaresi onda kabuklarını atmayın: Herkes kimyasal bomba kullanıyor ama bu çok büyük bir öneme sahip

Yeniakit Publisher
2024-01-17 17:44:00 - 2024-01-17 17:46:48
Kelliğin çaresi onda kabuklarını atmayın: Herkes kimyasal bomba kullanıyor ama bu çok büyük bir öneme sahip

Genellikle turşusunu yaptığımız bu sebzenin kabuklarının saç dökülmesine karşı faydaları. Çoğu saç bakım ürünü, saçınıza anında tatmin edici sonuçlar verebilmek için toksik kimyasallar içerir. Aman dikkat! önerimiz var...

Meksikanın tanınmış lezzetinden olsa da dünya mutfağında var olan yeşil domates turşu olarak harcamaya alışkınız ancak yemeklerin lezzetinide arttırabiliyor.
Sert olduğundan dolayı buzdolabında 2 hafta durabiliyor.

Saçlarımızı temiz, parlak, dolgun ve pürüzsüz görmek bizi tatmin etse de, bu kısa süreli memnuniyet, ardında saç dökülmesi, hormon dengesizliği ve kanser riski gibi yan etkileri peşinde getirebilir. 

Yeşil domatesin faydaları nelerdir?
Lif oranını yükseltir yağların daha hızlı erimesini sağlar. Kabızlık ve gaz sorunlarının üstesinden gelir bağırsak sorunlarını çözer.

Yıllar önce yeşil domatesin kabukları tıbbi şekilde kullanılmıştır. Faydaları arasında göze çarpan ise saç dökülmesine karşı savaşmasıdır. Kepek sorunununda ilacıdır.

C vitamini kaynağıdır. Kışın soğuk algınlığına karşı vücudunuzu korur.
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Sadece C vitamini değil Ayrıca A vitamini olarak ta bilinir. Katarakt gibi görme sorununu uzaklaştırır.
Yeşil domatesin özellikleri:
Yüksek miktarda C vitamini kapsar.

Anti kanserojen özelliğide bulunur.

Eforlu bir lif kaynağıdır.

Kasların güçlenmesinde yardımcı olur.
Yeşil domates yemeği:
Malzeme Listesi
1 kilogram yeşil domates, 2 adet orta boy kuru soğan, 200 gr. kıyma, 1 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı salça, 1,5 bardak sıcak su, Süslemek için maydanoz, Karabiber, Tuz

Yapılışı:
Soğanları doğrayıp zeytinyağında soteliyoruz. Sonra kıymayı koyup kavuruyoruz.

Salça koyup sıcak su katıyoruz 1-2 dakika kaynadıktan sonra yeşil domatesleri ekliyoruz.

Domates küçükse tam büyükse dörde bölüyoruz.

Domatesleri koyduktan sonra 2 dakika sonra pirinci koyuyoruz 20 dakika pişiriyoruz.

Limon suyu karabiber ve tuz koyuyoruz sonra servis yapıyoruz.

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