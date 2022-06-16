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Kadın - Aile Kelliğe çare bulundu! Kızartma yağında kullanılıyor
Kadın - Aile

Kelliğe çare bulundu! Kızartma yağında kullanılıyor

Bilim adamlarının yeni keşfi hepinizi şaşırtacak. Araştırmalara göre kızartma yağında kullanılan bir madde kelliğe çare olabilecek. İşte saç kökü üretimini arttıran o madde...

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:07:00 - 2022-06-16 12:11:22
Kelliğe çare bulundu! Kızartma yağında kullanılıyor

Dünyaca ünlü bir fast food zincirinin patates kızartması yağında kullandığı bir maddenin saç kökü üretimini arttırdığı ortaya çıktı. Japonya'da yer alan Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kızartma yağı içinde yer alan 'dimetilpolisiloksan' isimli madde kelliği önlüyor.

Fareler üzerinde denendi

Fareler üzerinde yapılan deneye göre, farelerin hiç tüy olmayan sırtlarına ekilen saç kökleri ile birlikte farelerin kısa süre içinde tüylendiği görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda bu işlemin özellikler erkeklerde saç kökü üretimine neden olacağı ve kelliğe çare olmasının beklendiği bildirildi.

Yağın köpürmesini engelliyor

Çeşitli testler sonucunda laboratuvar ortamında birden fazla saç kökünü ortaya çıkartan 'dimetilpolisiloksan' isimli madde asıl olarak patates kızartması yağlarının köpürmesini önlemek için kullanılıyor.

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