Kelkitlioğlu, Kaftancıoğlu ile Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Atatürk mü dediniz?'

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Bugünkü köşe yazısında, "Neler oluyor ülkede?" başlığını kullanan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

'Neden, niye, niçin?'

"İstanbul’a dünyanın bile gıpta ile baktığı devasa bir havalimanı yapıldı… Doğal olarak da eskisinin ne olacağı merak konusu oldu… Yani Atatürk Havaalanı’nın… İktidar partisi buraya çok büyük bir ‘millet bahçesi’ yapılacağını açıkladı… Vay arkadaş kıyamet koptu!.." diyen Kelkitlioğlu, "Dünyayı dolaşanlar bilir, şehirlerin anıldığı meydanlar, büyük parklar vardır… Buraları gezip görenler, bizim İstanbul’umuzda, Ankara’mızda neden böyle yerler yok diye hayıflanır… Tam benim aklıma ‘işte İstanbul’da böyle bir meydana, böyle bir parka kavuşacak’ fikri gelmişken, kendimizi bambaşka bir tartışmanın içinde bulduk… CHP’sinden, İYİ Parti’sine, hatta Saadet Partisi’ne kadar ‘yapamazsınız’ sesleri yükselmeye başladı… Neden, niye, niçin?..." ifadelerini kullandı.

'Atatürk mü dediniz?'

Kaftancıoğlu'nun inşa edilecek Millet Bahçesi için Mustafa Kemal'i öne sürererek yaptığı iki yüzlülüğü ortaya koyan Kelkitlioğlu, şunları söyledi:

İstanbulluların nefes alacağı, çoluk çocuk gidip keyifle vakit geçireceği, ağaçların, yeşilin tüm tonlarının barınacağı bir park yapılacak… Neden yapılamıyor?... CHP’nin il başkanı açıkladı; Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözleri varmış… Ne o sözler söyler misin?...

Doğa mı dediniz?.. Bomboş, toz toprak içinde bir yere doğa oluşturuluyor, farkında mısınız?... Kent mi dediniz? Alana koskoca bir otel mi yapılıyor?...

Atatürk mü dediniz?... Atatürk’e Atatürk diyemediğin, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sözüne katılmadığın için partin seni topa tutmadı mı?...

Rica ediyorum geçin bunları!...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT baskınına da değinen Murat Kelkitlioğlu, şöyle devam etti:

Gelelim SADAT tartışmasına… Merkez Bankası’nın önüne gidilir anlarım… TÜİK’in önüne gidilir anlarım… Bu SADAT nereden çıktı?... Nasıl bir bilgi aldın veya geldi ki bunu yaptın?... Bunu kamuoyuna açıklamak zorunda değil misiniz?... Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; ‘Biz onu oraya gönderen gücü biliyoruz’… Eğer bir şey dönüyorsa bu milletin bunu bilmeye hakkı yok mu?...