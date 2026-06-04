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Yerel Kelkit Irmağı'nda kaybolan gencin cesedine hala ulaşılamadı
Yerel

Kelkit Irmağı'nda kaybolan gencin cesedine hala ulaşılamadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kelkit Irmağı'nda kaybolan gencin cesedine hala ulaşılamadı

Sivas’ta 16 Mayıs’ta 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki gencin cesedine hala ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına, Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi ve Suşehri Jandarma Komando Birliği ekipleri katılıyor.

Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulundu
Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulundu

Yerel

Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu

Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni baraj gölünde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni baraj gölünde bulundu

 

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