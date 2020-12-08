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Siyaset Kelimeler birbirine girince ne yapacağını şaşırdı! Meclis'te komik anlar
Siyaset

Kelimeler birbirine girince ne yapacağını şaşırdı! Meclis'te komik anlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada kelimelerin birbirine girmesi komik görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:47:00 - 2020-12-08 12:48:23

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, dün Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu’nda bütçe üzerine konuştu.

Kelimeler birbirine girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu. Hükümete yönelik eleştiri yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kelimelerin birbirine girmesi sonrası komik görüntüler oluştu. Kılıçdaroğlu'nun o konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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