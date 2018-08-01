Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi

YENİAKİT.COM.TR - Sosyal medya platformu Twitter'da hızla yayılan Kelime-i Tevhid yazılı taşın bir dükkanın zeminine yerleştirilmesi sosyal medyadaki duyarlı müslümanların tepkisine neden oldu.

KELİME-İ TEVHİD'E HAKARET!

"Dinimizin temeli, imanımızın ikrarı olan Kelime-i Tevhîd'i ayaklar altında çiğnettiler" notuyla paylaşılan görüntülerin çekildiği dükkanın İzmir'in Selçuk ilçesinde olduğu belirtildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Skandal görüntünün hızla yayılmasının ardından duyarlı sosyal medya kullanıcıları başta Kültür Turizm Bakanlığı olmak üzere yetkilere bir an önce duruma el atılması için çağrıda bulundular.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI



