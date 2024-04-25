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Gündem Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan gence küfrederek müdahale eden zanlı hakkında yeni gelişme!
Gündem

Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan gence küfrederek müdahale eden zanlı hakkında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 18:56:00 - 2024-04-25 18:59:57

Eskişehir’de yapılan Gazze’ye destek yürüyüşünün ardından elindeki ‘Kelime-i Tevhid’ yazılı sancakla yürüyen şahsa küfrederek müdahale eden zanlı adliyeye sevk edildi.

23 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Gazze Platformu tarafından İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenlenmişti.

Yürüyüşün ardından elinde ‘Kelime-i Tevhid’ sancağıyla yürüyen Y.U. isimli vatandaşı, H.K.T. adlı zanlı hedef aldı.

Elindeki sancağı bırakmasını isteyen H.K.T., Y.U.'ya küfretti. Ardından gerginlik yaşandı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan H.K.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K.T., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi.
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