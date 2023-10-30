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Yerel Keles'e hizmet yolunda dört buçuk yıl
Yerel

Keles'e hizmet yolunda dört buçuk yıl

Yeniakit Publisher
2023-10-30 15:17:00 -
Keles'e hizmet yolunda dört buçuk yıl

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Marmara’nın en büyük yaylası olan Kocayayla’da basın mensuplarıyla buluştu.

Yapılan bu toplantıya; Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin yanısıra Belediye Başkan Yardımcısı Necati Topçu, Ak Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni, çalışma arkadaşları ve çok sayıda basın mensubu eşlik etti.  
 
Keskin, dörtbuçuk yılda yapmış olduğu projelerin başında kırsal turizmin önemine vurgu yaparakKocayayla’ya yapılan çalışmalarile  alakalı altyapı, içme suyu, kanalizasyon vb. çalışmaları  Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sağlandığını belirtti. 2019 yılında yapılan Türk dünyası ata sporları etkinliği olmak üzere, ilçenin kuruluşundan itibaren gerçekleşen kültürel etkinliklerde devam etmektedir. Kocayayla’da bulunan Kamp ve karavan alanlarına bungalow evleri de inşaa ederek; iç ve dış turizme yeni bir ivme kazandırıldı. Başkan Keskin ilçede yapmış olduğu hizmetlerin başında; gençlik merkezi, kütüphane, düğün salonları, ilçeye bağlı mahallerinin altyapısı başta olmak üzere ürün toplama merkezleri, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi noktasında da birçok kurumla iş birliği yaparak, seminerler ve toplantılar düzenledi. HAGEL desteği ile birlikte birçok projeye imza atarak ilçede yaşayan çiftçilere de destek oldu. Kadın derneklerine ve kadın kooperatiflerine her zaman gereken desteği sağlayarak başta Keles kirazı olmak üzere Keles güveci, Keles bebeği, çörekotu, peynir vb. ürünler üreterek ilçe ekonomisine katkı sağladı.  

Başkan Keskin son olarak bu hizmetleri ilçemize kazandırılması konusunda desteklerine esirğemiyen Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş,a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.  


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