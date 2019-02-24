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Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına düştü”

Depremin ardından içmesuyu altyapısı yenilenmeyen ve yüzde 70’e varan su kayıplarının yaşandığı Serdivan ve Erenler ilçelerinin hatları yenilenerek kayıp oranı yüzde 10’un altına düşürüldü.

24 Şubat 2019 Pazar 16:13
Keleş: “Su kaybı yüzde 10’un altına düştü”

Depremin ardından içmesuyu altyapısı yenilenmeyen ve yüzde 70’e varan su kayıplarının yaşandığı Serdivan ve Erenler ilçelerinin hatları yenilenerek kayıp oranı yüzde 10’un altına düşürüldü.



Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, şehir genelinde kayıp kaçak oranlarını azaltmak için gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. Keleş, “İnovatif ve teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde yararlanan bir kurum olarak su yönetim modelimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Deprem bölgesinde bulunan şehrimizde içmesuyu hatlarının nitelikli malzemelerle inşa edilmesi son derece büyük bir öneme sahip. Bu anlamda merkez ilçelerimizden Serdivan ve Erenler’de yüzde 70’lere varan su kayıpları yaşanıyordu. Yaptığımız dev yatırımlar ve kayıpları azaltmaya yönelik hamlelerimizle bu oranları dünya standartlarına indiriyoruz” diye konuştu.



Serdivan ve Erenler’de hatların tamamlandığı bölgelerde yeni içmesuyu altyapısı ve basınç kırıcı odalarla suya tam kontrol sağladıklarını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, “Suyun her anını kontrol edebiliyoruz. Elde ettiğimiz veriler son derece çarpıcı. Örneğin Serdivan’da 750 aboneye hizmet sunduğumuz, önceki dönemlerde yılda 300 bin metreküp içmesuyu verdiğimiz ve su kaybının yüzde 60 olduğu bir bölgede altyapı yenileme çalışmalarımızın ardından kayıp oranlarını yüzde 10’un altına düşürdük. Şu anda bölgeye yılda 135 bin metreküp su veriyoruz. Örneğini verdiğim bu tarz çalışmaları şehrin büyük bölümünde sürdürüyoruz. İnsan yaşamı için en temel ihtiyaçlardan birisi ve milli servetimiz olan suyun kaybını önlemek, kaçak kullanımların önüne geçmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:13
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