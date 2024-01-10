Kelepir bungalov satışı diyerek çarptılar! Tamı tamına 20 ilde milyonlarca TL: Okuyan rakama şaşıracak

Sahte ilan ve sitelerle dolandırıcılık yapan çetelere Sibergöz-12 operasyonu düzenlendi; 20 ilde 90 zanlı yakalandı. Nevşehir merkezli bir çetenin, ucuza kiralık Bungalov vaadiyle 250 kişiden 5 milyon TL çarptığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik "Sibergöz-12" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, çökertilen çetelerin kullandıkları yöntemleri de tek tek anlattı. Nevşehir'de tatil yapmayı düşünen bir vatandaş, sosyal medyada kiralık Bungalov ilanları gördü; linke tıklayınca 'www.palmerobungalov.com' adlı internet sitesine yönlendirildi.

EK PARA İSTEYİNCE ANLAŞILDI

Reklamdaki telefonu arayıp rezervasyon yapan vatandaş, ödemeyi peşin yaptı; ancak daha sonra işletme adına kendisini arayan kişiler ek para talep etti. Dolandırıldığını anlayan mağdur adam polise başvurdu. Siber polisler, 3 aylık fiziki ve teknik çalışma sonucu şebekenin aynı internet sitesi üzerinden 'oltalama' yöntemiyle 250'den fazla kişinin 5 milyon TL dolandırıldığını tespit etti. Nevşehir merkezli Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'da operasyon düzenlendi. Çete liderleri Ali Can Özdemir ve Kemal Özdemir'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

ARAÇ MUAYENESİ YALANIYLA TUZAK

Kırşehir merkezli başka bir çete ise 0850'li numaralardan araç sahiplerine ulaştı; vergi ve trafik cezalarının bulunduğunu söyleyip ödeme yapılmazsa araç muayenesi için randevu alamayacaklarını öne sürdü. Şebekenin fazlaca para aldığı; ceza ve vergi ödemesinden kalan parayı zimmetine geçirdiği anlaşıldı. 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

MERCEDES'İ KOPYALAYIP HAYALİ ARABA SATTILAR!

Dolandırıcılar, otomobil markası Mercedes'in internet sitesini kopyaladı. İzmir'den sahte siteye giren 2 vatandaş, internet üzerinden sipariş verdi; toplam 3 milyon 226 bin lira da ödeme yaptı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurlar, polise başvurdu. Ekipler şebekenin izine İstanbul'da ulaştı; kimlikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Oluşturulan sahte internet sitesinin, marka üzerinden yapılan aramalarda üst sıralarda çıktığı da belirlendi.

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KAPORA VURGUNU

Kocaeli'de aralarında çocuğunu kaybetmiş depremzedelerin de bulunduğu 30 kişiyi toplam 7.3 milyon TL dolandıran 43 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin e-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla kapora ya da ürün ücreti adı altında para alarak vurgun yaptığı saptandı.