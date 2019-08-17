Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan Fransız müsteşar kurtarıldı Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarılan müsteşar, sağlık kontrolünün ardından konakladığı otele götürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda mahsur kalan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı. İlçeye tatile gelen Poupeau, kara yoluyla ulaşımı olmayan vadiye patikadan inmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan Vincent Guillaume Poupeau, bir süre sonra yolunu kaybederek, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Poupeau'nun yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan Vincent Guillaume Poupeau'yu çıkarmak için iple kurtarma istasyonu oluşturdu. JAK ekibinden bir görevli iple Poupeau'nun bulunduğu kayaya indi. Görevli, beline ip bağladığı Fransız müsteşarı mahsur kaldığı kayadan ekiplerin bulunduğu bölgeye çıkarttı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Poupeau, sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirtilen Vincent Guillaume Poupeau, ardından konakladığı otele gitti.

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