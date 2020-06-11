Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi

Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu yıllık 60 milyon dolar döviz elde ettiği kekikte üretim hedefini 40 bin ton, ihracat hedefini ise 150 milyon dolar olarak belirledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 1980’li yıllarda bin ton olan kekik ihracatının, günümüzde 18 bin ton seviyelerine ulaştığını, Türkiye’deki üretimin dünyanın talebini karşılayamadığını, dünyanın talebini karşılayabilmek için kekik üretimimizi 40 bin tona çıkaracak bir proje hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi.

Kekiğin önü açık

Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen ve Türkiye’nin kekik ihracatının yüzde 92’sini gerçekleştiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi firma yetkililerinin katılımıyla yapılan Kekik ve Defne Sektörü Değerlendirme Toplantısında konuşan Yağcı, korona virüsü sürecinde tıbbi aromatik bitkilere olan talebin giderek arttığını anlattı. Yağcı, "Kekiğin önü açık. Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye geneli ihracatımızda birçok sektörümüzde düşüş yaşanırken, odun dışı orman ürünlerinde Türkiye geneli ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 9’luk artışla 62 milyon dolardan, 68 milyon dolara yükseldi. Odun dışı orman ürünleri ihracatında yaşadığımız en önemli sorun üretim alanları ve miktarları kısıtlı olduğundan sürdürülebilir ve standart kalitede ürün üretimi yetersiz kalıyor. Önemli olan katma değerli ve markalı ihracat yapabilmek. Şu anda Türk kekiğinin karşısındaki en büyük sorun hasat sırasında meydana gelen yabancı ot karışımı. Kekik hasadı sırasında yabancı otların karışımını önlemek zorundayız. Hem üretim hacmini hem de ürün kalitesini arttıracak projelerle kekik ihracatımızı rahatlıkla 150 milyon dolar seviyelerine çıkarabiliriz" diye konuştu.

Türkiye’nin kekik ihracatında dünya genelinde yüzde 80 pay aldığını; ancak Yunanistan kekiğinin “Greek cut” ismiyle dünyada daha çok bilindiğini ifade eden Yağcı, Türk kekiğini coğrafi işaret ile tanıtmak gerektiğinin altını çizdi.

Defne ihracatı 5 yılda yüzde 50 arttı

Türkiye’nin dünya genelinde lider olduğu bir diğer ürün olan defne yaprağında kaliteli defne yaprağı talebinde ciddi bir artış olduğu bilgisini veren Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 5 yılda defne yaprağı ihracatımızda yüzde 50 artış oldu. Bu artışın aynı şekilde devam edeceğini öngörüyoruz; ancak burada önemli nokta kaliteli üretimi sağlamak. Üretim miktarını artırırken kaliteyi düşürürsek Dünya’da defne ihracatındaki liderliğimizi kaybederiz. Defne çok özel bir ürün, kıymetini bilmemiz ve kalitesini korumamız, değerinde ihraç etmemiz ve orman yangını olan bölgelerden defne yaprağı hasadı yapılmasının önüne geçmemiz gerekiyor."

Sosyal medyada tıbbi aromatik bitkiler tanıtılmalı

Son yıllarda dünya genelinde özellikle yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerde sağlıklı gıdaya yöneliş gözlemlendiğini sözlerine ekleyen Yağcı, “Ülkemizin çeşitlilik ve üretim potansiyeli olarak önemli avantajlara sahip olduğu tıbbi aromatik bitkilerin tüketimini arttırmak için ihracatçılarımıza sosyal medya platformları ağırlıklı olmak üzere interneti etkin bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.