Kekik kurusu şok tarifi ezberleyin! Sağlığı bozan tehlikeleri atın: Herkes bunu da yapsın! Kekik çayı canlı bir hafıza veriyor

Mutfağımızın en vazgeçilmez baharatlarından biri ile karşındayız.Onsuz et yemekleri eksik, balık yemekleri yalnız kalırdı. Ballıbabagiller familyasına ait odunsu gövdeli ince dallı bir bitki kekik. Latince ismi “Thymus Serpyllum” olan kekik bitkisi 40 cm uzunluğa dek erişir ancak dallarının ucunda yer alan tomurcukları, yaprakları ve kökleri baharat olarak kullanılır. Akdeniz’e özgü bir bitki türü olsa da Anadolu’nun çeşitli yerlerinde de yetişir. Gel şefler bu aromalı bitkiye yakından bakalım.

Kuru kekik ne işe yarar?

Antiviral özelliği sayesinde vücuttaki mikrobiyal yükü azaltabilen kekik çayı, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, romatoid artrit, haşimato, lupus, vertigo, kulak çınlaması ve multipl skleroz gibi hastalıklarla savaşta destek olur. Öte yandan mükemmel bir doğal sakinleştiricidir. Bunun yanında sindirim sistemini destekler ve arındırır. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı kuru kekik eklenerek üzeri kapatılır. Beş dakika demlendikten sonra içilebilir.

Kekiğin Faydaları Nelerdir?

A, C, E, K, B6 vitaminlerini de bulundurmaktadır.

Özellikle idrar yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

Ayrıca böbreklerde oluşan taşları parçalama da ve düşürme de faydalıdır.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.

İştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

Mide sorunlarına karşı da çok faydalıdır.

Ayrıca gözü ve kalbi de kuvvetlendirir.

Özellikle düzenli olarak kullanımda görme gücünü ve kuvvetini artırıyor.

Bağırsaklarda oluşan kurtları da düşürür.

Fiziki ve ruhi bitkinliğe karşı da çok faydalıdır.

Kasık ağrılarına da iyi gelir.

Özellikle iştah açıcı da özelliği de bulunmaktadır.

Ayrıca ter ve ağız kokusunu da gidericidir.

Uykusuzluğa karşı da çok faydalıdır.

Kekik yağı özellikle baş ağrısına, karın ağrılarına, mide kramplarına iyi gelir.

Göğse ve sırta sürüldüğü zaman öksürüğe, astıma, bronşite ve boğmacaya da iyi gelir.

Sara hastalığına karşı da çok faydalıdır.

Kansızlık yani anemi hastalığına karşıda etkilidir.

Kekik tohumu öğütülüp bir bezle basura konursa basur küçülür ve yok olur.

Solunum yolu rahatsızlarını tedavi eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Adet gecikmesini engeller.

Egzama gibi ciltte oluşan hastalıkların iyileşmesini sağlar.

Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

Kabızlığı ve şişkinliği önleyici özelliği de bulunmaktadır.

Uykusuzluk sorununu da giderir.

Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

Cilt problemlerine karşı da iyi gelir.

Diş eti hastalıklarına da iyi geliyor.

Mide de biriken kötü gazların atılmasını da sağlar.

Vücuttaki bakterilerle de savaşır.

Kekiğin Kullanımı Nasıldır?

En çok baharat olarak kullanılır.

Yapraklarından çayı da yapılmaktadır.

Öğütülmüş haline kullanılmaktadır.

Kekik nasıl kurutulur? Tarifi

Yıkanan kekikler süzgece konularak suyunun iyice süzülmesi gerekir. Kekikler süzgeçte bekletildikten sonra kağıt havlunun üzerine konulur. Kağıt havlu içerisinde kekik iyice kurutulur. Temiz bir bezin içerisine kekik dalları aralıklı olarak dizilmektedir.

Dağ kekik Faydaları: İçeriğinde bulunan piridoksin yani B6 vitamini sayesinde kuru olarak tüketildiği takdirde enerji verdiği, yorgunluğunuzu aldığı, stresi azalttığı ve vücudu rahatlattığı söylenmektedir. Tıpkı kekik gibi iştah açıcı bir etkiye sahiptir.

Kuru kekik faydaları- Kekik Çayı Faydaları

Antioksidan Deposu. Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir. ...

Virüslere Karşı Kalkan Olur.

Sinirleri Yatıştırabilir.

Öksürüğü Dindirmede Yardımcı

Mideyi Korur. .

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Zahter ile kekik Arasındaki fark: Zahter kekikle aynı familyadan, yani ballıbabagiller familyasından gelir. Halk arasında 'kara kekik' 'zahter kekiği' veya 'dağ kekiği' olarak da adlandırılır. Zahter kekik midir, evet, ama bilinen kekikten koku, tat açısından farklı olmasının yanı sıra daha yeşil ve daha uzun yapraklara sahiptir.

Dağ kekik resmi

Kaç çeşit dağ kekiği var?

Dağ kekik Çeşitleri: Ülkemizde yüksek rakımlı yerlerde ve yaylalarda yaklaşık 40 farklı kekik türü bulunur.

Yabani kekik faydaları: Yaban/Dağ

Kekiğinin Sağlığa Faydaları ..

Yaban kekiğinin bedene güç ve kuvvet verme ve yorgun olma halinde yorgunluğu geçirme özelliği bulunmaktadır.

Yaban kekiği, sinir sistemini güçlendirmekte ve stres ile sinirden kaynaklanan rahatsızlıkları önlemektedir.