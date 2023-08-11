Kekik çayı: sağlık kat kat fışkırıyor ve 3 gün bile yeterli! Olay tarifi bilen herkes hemen ama hemen yapıyor

Kekiğin Faydaları Nelerdir?

Doğal bir sakinleştirici olarak da etkisini gösteren kekik çayının kas gerginliğini giderici özelliği de bulunmaktadır.

A, C, E, K, B6 vitaminlerini de bulundurmaktadır.

Özellikle idrar yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

Ayrıca böbreklerde oluşan taşları parçalama da ve düşürme de faydalıdır.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.

İştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

Mide sorunlarına karşı da çok faydalıdır.

Ayrıca gözü ve kalbi de kuvvetlendirir.

Özellikle düzenli olarak kullanımda görme gücünü ve kuvvetini artırıyor.

Bağırsaklarda oluşan kurtları da düşürür.

Fiziki ve ruhi bitkinliğe karşı da çok faydalıdır.

Kasık ağrılarına da iyi gelir.

Özellikle iştah açıcı da özelliği de bulunmaktadır.

Ayrıca ter ve ağız kokusunu da gidericidir.

Uykusuzluğa karşı da çok faydalıdır.

Kekik yağı özellikle baş ağrısına, karın ağrılarına, mide kramplarına iyi gelir.

Göğse ve sırta sürüldüğü zaman öksürüğe, astıma, bronşite ve boğmacaya da iyi gelir.

Sara hastalığına karşı da çok faydalıdır.

Kansızlık yani anemi hastalığına karşıda etkilidir.

Kekik tohumu öğütülüp bir bezle basura konursa basur küçülür ve yok olur.

Solunum yolu rahatsızlarını tedavi eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Adet gecikmesini engeller.

Egzama gibi ciltte oluşan hastalıkların iyileşmesini sağlar.

Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

Kabızlığı ve şişkinliği önleyici özelliği de bulunmaktadır.

Uykusuzluk sorununu da giderir.

Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

Cilt problemlerine karşı da iyi gelir.

Diş eti hastalıklarına da iyi geliyor.

Mide de biriken kötü gazların atılmasını da sağlar.

Vücuttaki bakterilerle de savaşır.

Kanserle savaşıyor, kanser hücrelerini yok ediyor.

Kekiğin Kullanımı Nasıldır?

En çok baharat olarak kullanılır.

Yapraklarından çayı da yapılmaktadır.

Öğütülmüş haline kullanılmaktadır.

Eğer çok uzun süredir saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız ve bundan şikayetçiyseniz o zaman yapmanız gereken şey, Saçlarınızı kekik suyu ile yıkayın. Saç fışkırıyor.