Allah kainatı muhteşem bir düzen ve iltizam içinde yarattı. Gecesi ayrı bir güzellik, gündüzü ayrı bir güzellik. Yazı ayrı, kışı ayrı bir güzellik. Yıldızlar, güneş, ay gezegenler. Allah kainat üzerinde bir takım olayları insanların görüp ibret alması için yaratmakta. Bu olaylardan biri de güneş tutulması. Vatandaşların bu aralar merak ettiği Kehribar Güneş Tutulması gerçekleşecek. Peki Kehribar Güneş Tutulması nedir? Kehribar Güneş tutulması ne zaman? Kehribar Güneş kutulması Türkiye’den görülecek mi?

Kehribar Güneş tutulması ne zaman olacak? sorusunun cevabı 2 Temmuz’da gerçekleşecek olan gökyüzü olayı Güney Amerika’da gözlemlenebilecek. Tam Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güneş tutulması, Dünya’nın çevresinde dolanmakta olan Ay’ın Güneş diskinin önüne geçmesi ve gölgesinin Dünya yüzeyinin üzerinden geçmesi sonucu oluşur. Gölgenin ortadaki bir bölümü içinden hiçbir Güneş ışığı geçmez. Yer yüzeyindeki gölgenin içindeki gözlemcilere Güneş diski, Ay diskiyle tümüyle örtülmüş gibi gelir. Buna tam Güneş tutulması denir. Gölgenin Dünya ile kesiştiği kesimi dar olduğundan tam Güneş tutulması çok az yerden tam olarak gözlemlenebilir. Kısmı güneş tutulması gökbilimcilere fazla bilgi sağlamaz, ancak tam tutulma sırasında Güneş’in daha soluk kesimleri görünebilir hale geldiği için gözlem imkanı artar.