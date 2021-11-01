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Ekonomi KEGM işçi alıyor
Ekonomi

KEGM işçi alıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde personel alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olup ilanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 14:58:00 -
KEGM işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü sınav puanı aritmetik ortalaması olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde Uzakyol Kaptan yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular” (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi 05.11.2021.

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