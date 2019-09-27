Kefirli sütlaç nasıl yapılır? Kefirli sütlaç tarifi
Kefir yüzlerce yıldır Kafkaslarda sağlık için tüketilen şifa kaynağı içeceklerden biridir. Probiyotik kaynağı olan kefir ile leziz sütlaçlar hazırlamanız mümkün. İşte, merak et ettiğiniz kefirli sütlaç tarifi!27 Eylül 2019 Cuma 21:23
Kefir yüzlerce yıldır Kafkaslarda sağlık için tüketilen şifa kaynağı içeceklerden biridir. Probiyotik kaynağı olan kefir ile leziz sütlaçlar hazırlamanız mümkün. İşte, merak et ettiğiniz kefirli sütlaç tarifi!
Kefirli sütlaç nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 1 su bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 500 ml kefir
- 750 ml süt
- 1 çay bardağı krema
- 1 su bardağı şeker
Öncelikle işe pirinci haşlayarak başlayın.
Pirinçleri bir miktar diri kalacak şekilde haşlayın.
Haşladığınız pirinçleri süzün.
Nişastayı bir su bardağı sütle açın.
Kefir, krema, şeker ve kalan sütü bir tencereye alın.
Karışımı kaynamaya bırakın.
Bu arada kefirli karışımı sık sık karıştırın.
Kefirli karışım kaynayınca süt ile açtığınız nişastayı tencereye ekleyin.
Bu aşamada pirinçleri de tencereye ekleyin.
Sütlaç kıvam alınca ocağı kapatın.
Sütlaç sıcakken kaselere bölüştürün.
Tatlınızı taze meyve ya da dondurma ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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