Kefirli kek nasıl yapılır? Kefirli kek tarifi malzemeleri Sağlığımız için faydalı olan kefirin tatlı hali oldukça beğenilen bir lezzettir. Peki, Kefirli kek nasıl yapılır? Kefirli kek için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte kefirli kek tarifi...

Sağlığımız için faydalı olan kefirin tatlı hali oldukça beğenilen bir lezzettir. Peki, Kefirli kek nasıl yapılır? Kefirli kek için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte kefirli kek tarifi... Malzemeler 3 adet yumurta 2,5 su bardağı un 1 su bardağı çilekli kefir 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu Kefirli kek nasıl yapılır? Bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla çırpın. İçine sıvı yağ, kefir, un ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbının içine karışımınızı dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişirin.

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