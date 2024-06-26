Kefir severler dikkat! Arabasında kefir unuttuğuna bin pişman oldu
Sıcak hava nedeniyle aracında unuttuğu kefirin patlaması sonucu sürücü şaşkına döndü. Kefir severler için uyarı niteliğinde olan bu olay, sürücüyü pişman etti.
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Sıcak hava nedeniyle aracında unuttuğu kefirin patlaması sonucu sürücü şaşkına döndü. Kefir severler için uyarı niteliğinde olan bu olay, sürücüyü pişman etti.
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