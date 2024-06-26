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Sosyal Medya Kefir severler dikkat! Arabasında kefir unuttuğuna bin pişman oldu
Sosyal Medya

Kefir severler dikkat! Arabasında kefir unuttuğuna bin pişman oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-26 08:55:00 - 2024-06-26 09:07:51

Sıcak hava nedeniyle aracında unuttuğu kefirin patlaması sonucu sürücü şaşkına döndü. Kefir severler için uyarı niteliğinde olan bu olay, sürücüyü pişman etti.

Aracında unuttuğu kefirin sıcaktan patlamasıyla şaşkına dönen sürücü, zor anlar yaşadı. Sürücü, bu olayın ardından kefir severlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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