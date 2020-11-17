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Sağlık Kefir nelere iyi gelir? Kefirin inanılmaz faydaları
Sağlık

Kefir nelere iyi gelir? Kefirin inanılmaz faydaları

Kemik sağlığından bağırsaklara kadar birçok faydası bulunan kefir, bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili besinler arasında yer alır. Peki kefir nelere iyi gelir? İşte kefirin inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 04:13:00 -
Kefir nelere iyi gelir? Kefirin inanılmaz faydaları

Kefir, kemik sağlığından bağırsaklara kadar sağlığa birçok fayda sağlıyor. Yüzyıllardır tüketilen kefir, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve vücut direncini arttırmada da etkili besinler arasında yer alıyor. Kefir özellikle uykusuzluk ve iştahsızlık gibi rahatsızlıklara birebir gelmesinin yanı sıra; diş ve diş eti sağlığı, astım ve egzema gibi hastalıklara da iyi geliyor.

İşte kefirin bilinmeyen faydaları...

- Bağışıklığı güçlendirir, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Vücut direncini arttırır.

- Kötü kolesterolü düşürür.

- Damarları temizler, damar tıkanıklığının önüne geçer.

- Vücudun sıvı oranını arttırır, böbrek üstü bezlerin çalışmasını sağlar. Ayrıca böbreklerde taş ve kum oluşumunu önler.

- Midenin asit seviyesini dengeler. Ülser ve reflü gibi hastalıkların ortaya çıkmasını engeller.

- Kanser hücrelerini yok eder.

- Bağırsakları temizler, ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına karşı birebirdir.

- Ruhsal hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- Egzema ve sedef gibi cilt hastalıklarının önüne geçer.

- Ağız ve diş sağlığını korur. Diş çürükleri ve ağız kokusunu önler.

- Uykusuzluğa karşı doğal ilaçtır.

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