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Sosyal Medya Kediye doğum günü sürprizi! Pastası da bir o kadar ilginç
Sosyal Medya

Kediye doğum günü sürprizi! Pastası da bir o kadar ilginç

Yeniakit Publisher
2023-11-11 20:32:00 -

Sahiplendikleri kediye doğum günü sürprizinde bulunan aile hamsilerden oluşan bir pasta hazırladı. Kedinin mumları söndürme şekli de bir o kadar ilginçti.

Kediye doğum günü için hamsilerden oluşan pasta hazırladılar. Pastaya mum koyulan kedi, onları söndürmek için patisini kullandı. O anları izleyen sosyal medya kullanıcıları kendini gülmekten alamadı.

Bir kediyi sahiplenen aile, doğum gününde Hamislerden oluşan bir pasta hazırladı.

Hamsilerden oluşan pastaya mum dikildi.

Pastadaki mumları üflemeyen kedi beklenmedik bir şey yaptı.

"Mimi'ye doğum günü kutlaması yaparken bunu yapacağını tahmin etmemiştik" başlıklı videoda kedi iki ayak üzerine kalkarak patisiyle mumları söndürmeyi başardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 mumu da söndüren kedinin o videosu izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

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