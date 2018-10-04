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Kedisini kurtarmak için hayatını hiçe sayan Mustafa dededen kötü haber

Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında kedisini kurtarmak için girdiği dairede yoğun dumandan etkilenip bayılan ev sahibi 85 yaşındaki Mustafa Çetin Duran, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:49
Kedisini kurtarmak için hayatını hiçe sayan Mustafa dededen kötü haber

Çorum'da kedisini yangından kurtarmak için girdiği dairede dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan Mustafa Çetin Duran (85) hayatını kaybetti. 

Olay, dün Ulukavak Mahallesi Atalay 1inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Çetin Duran'ın yaşadığı 3'üncü kattaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkmayı başaran Duran, kedisini kurtarmak için yeniden içeri girdi. Duran, alevlerin arasında kalan kedisini aldı. Yoğun dumandan etkilenen Mustafa Çetin Duran, daire kapısının önünde bayıldı. Gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran'ı ve kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Bir itfaiye eri, burnundan ve ağzından suni teneffüs ile kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duran, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kedinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:49
  1. Çorum
  2. yangın
  3. kedisi için kendini feda etti
  4. Mustafa Çetin Duran

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