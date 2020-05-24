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Aktüel

Kedinin miyavlaması kuşun hayatını kurtardı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir apartmanın en üst katında pencere ile korkuluk arasına sıkışan kuşu, kedinin dikkati kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:52:21 -
Kedinin miyavlaması kuşun hayatını kurtardı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir apartmanın en üst katında pencere ile korkuluk arasına sıkışan kuşu, kedinin dikkati kurtardı. Kedinin kuşun kurtarılma anlarını dikkatlice izlemesi ise dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre olay, dün Şehitler Mahallesi’nde 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Tuğçe Acar’a ait ’Mau’ adındaki kedi pencere ile korkuluk arasına sıkışan bir kuşu görünce miyavlamaya başladı. Miyavlama sesiyle kedisinin yanına giden Acar, evinin penceresinden baktığında karşı apartmanın en üst katında kimsenin olmadığı evde pencere ile korkuluk arasında sıkışan kuşu fark etti. Kuşun çırpındığını gören hayvansever Acar ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle çıkarak kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi Mau ise kuşun kurtarılışını dört gözle izledi. Kedinin dikkati sayesinde sıkıştığı yerden kurtarılan kuş doğaya salındı.



Kedi fark etti itfaiye kurtardı, kurtarılışı pürdikkat izledi


Tuğçe Acar, kedisi Mau’nun miyavlaması sayesinde sıkışan kuşu fark ettiğini söyleyerek, “Kedimin camın önünde uzun uzun miyavlama sesini duydum. Yanına gittiğim zaman dışarıyı gösterir gibi kafa hareketleri yaptığını fark ettim. Camdan baktığımda karşı apartmanın korkuluğuna kuşun düşüp sıkıştığını gördüm. İtfaiyeyi aradı komşularımız. Çatı katı olduğu için kuşlar çok yuva yapıyorlar. Yuvasına ulaşmak isterken rüzgarın şiddetinden yönünü belirleyemeyip düştü diye düşünüyoruz. Zara Belediyesi’nde çalışan itfaiyeci arkadaşlarımız büyük bir duyarlılıkla gelerek kısa sürede güzel kuşumuzu kurtardılar. Hiçbir şekilde zarar vermediler” dedi.

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