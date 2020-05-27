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Yerel

Kedinin kertenkeleyle oyunu

Erzincan’da ‘Minnoş’ isimli kedi, yakaladığı kertenkeleyi yemeyip dakikalarca oyun oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:00:28 -
Kedinin kertenkeleyle oyunu

Erzincan’da ‘Minnoş’ isimli kedi, yakaladığı kertenkeleyi yemeyip dakikalarca oyun oynadı.


Erzincan Uluköy’de Kadir Efe Özdemir’e ait ev kedisi bahçede bir kertenkele yakaladı. Kedinin kertenkeleyi yemesi beklenirken durum böyle olmadı. Kertenkeleyi yemeyip patileriyle dakikalarca oyun oynayan kedi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Zaman zaman koşan bazen de ölü taklidi yapan kertenkele ‘Minnoş’ isimli kedinin adeta oyuncağı oldu. Yaklaşık 5 dakika oynayan kedi daha sonra kertenkeleyi bırakarak kendine başka eğlenceli arayışlar buldu.

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