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Kedilerden ibret alalım!

Gerginliklerden uzak kalmak için bir besmele çekip, gerinip gerneşerek yataktan kalkmak, sağlık için birebir!

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
Kedilerden ibret alalım!


Gerginlik, yönetilmesi zorlaşmış korku ve endişenin, bazen de öfkenin işareti olduğu için tatsız ve kötü bir durumdur. Tansiyonu, nabzı yükseltir, damarları ve kalbi yorar.

Onun için gerginlikten kurtulmanın ilk çaresi tıpkı onun gibi bir kelimeden geçiyor: Gerin gerneş, gerginlikten kurtul!

Bedenimiz de, ruhumuz da gerinip gerneşme egzersizlerinden çok hoşlanıyor, tıpkı kediler gibi.. O hayvanın yerinden kalktığında bir iki adım atar atmaz nasıl da sevimli gerneştiğini görmez miyiz. Yaradan, ona, bunu yemesi içmesi gibi doğal hareket olarak bahşetmiş. Bize ise, yaratılanlardan ibret almamızı, aklımızı kullanmamızı buyurmuş.

Gerinip gerneşmeler ruhî gevşeme ile birlikte her yaşta herkese yarar. Öncelikle stresi azaltıp gerginliği sınırlayarak daha iyi bir zihnî/ruhî durumu garanti altına alıyor.

Dengemiz iyileşiyor.

Düşme riskimiz azalıyor.

Daha güçlü bir hareket yeteneği kazanıyoruz.

Daha esnek biri olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz.

Gerginlikle/stresle başetmemiz kolaylaşıyor.

Sırt ve bel ağrılarımız azalıyor, çünkü kaslarımız gevşiyor.

Siz siz olun, her sabah yataktan kalkarken önce bir besmele çekin ve ardından gerinip gerneşin. Sırt, bel ve omuz, kol, bacak kaslarınızı içine alan basit gerneşme hareketleri yaparsanız ne iyi olur. Tıpkı kedinizin yaptığı gibi! Hangi egzersizi yaparsanız yapın başına ve sonuna gerneşmeyi ekleyin.

Başlangıçta daha yumuşak ve ılımlı çalışmalar yapın ve yeni başlayan biriyseniz herhangi bir pozisyonda 10-15 saniyeden fazla kalmayın. Gelişme kaydettikçe süreyi 30 saniyeye kadar uzatabilirsiniz.

Barfiks evinizde bulunmayabilir. Kapı kirişi benzeri yerler; dallar, belki bu anlamda işinize yarar. Ona asılıp 10 saniye kadar kalmak size faydalı olacaktır.

Gerneşme süresince de nefes alışınızı ayarlayın. Derin bir nefesle çalışmaya başlayın ve gerneşmeyi sürdürürken o nefesi yavaşça verin.

Her tekrardan önce en az 5-10 saniye dinlenmeyi de unutmayın.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
  1. gerinme
  2. gerinmenin faydaları

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