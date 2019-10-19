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Kediler neden kusar?

Sevimli ve cana yakın tavırlarıyla hayatımızda olan kediler adeta vazgeçilmezler. Bir de evde besleniyorsa, ayrı bir bağ oluşabiliyor. İlk kez kedi besleyen ve kedi kustuğunda ne yapacağını bilmeyen kişiler için bir yazı derledik. Peki ama kedi neden kusar? Kedinin kusması normal mi? Kedi kusması nedenleri...

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:26
Kediler neden kusar?

Sevimli ve cana yakın tavırlarıyla hayatımızda olan kediler adeta vazgeçilmezler. Bir de evde besleniyorsa, ayrı bir bağ oluşabiliyor. İlk kez kedi besleyen ve kedi kustuğunda ne yapacağını bilmeyen kişiler için bir yazı derledik. Peki ama kedi neden kusar? Kedinin kusması normal mi? Kedi kusması nedenleri...


Kediler hayatımıza neşe katan sevilmeye, okşanmaya ve ilgiye ihtiyaçları olan hayvanlar. Hele bir de evde besliyorsanız aranızdaki bağ sayesinde kopamayacağınız bir varlığa dönüşüyor.

Hasta olduklarında endişeye kapılmamak mümkün değil. İlk kez kedi besleyenler her duruma tepki aramaya çalışırlar. Örneğin kedinin kusmasına.. Kediler 2 sebeple kusarlar.

  • Tüylerini atmak için
  • Hasta oldukları için

İlk durum için endişelenmeyin. Kediler sık sık kendilerini yalarlar. Bu nedenle midelerinde bir köşede tüy birikir. Bu tüyler midesini rahatsız etmeye başladığında kedi kusarak dışarı çıkarır. Bu anlattıklarımdan yola çıkarak nasıl bir durum olduğunu kedinizin hal ve hareketlerinden kavrayabilirsiniz. Kusmaları daha aza indirgemek için her gün düzenli olarak kedinizin tüylerini taramanız gerekir.

İkinci durumda ise kedinizin hastalığına göre değişkenlik gösterebilir. Bir çok hastalık sebebiyle kusmuş olabilir. Kedinizin durgun, mayışmış ve sessiz hallerinden hasta olduğunu farketmeniz mümkün. Bu durumların sebebi için kesin bir yargıyla konuşmak pek doğru değil bilen birinden yardım almak gerekir. Yeşil renkli ya da kan kusuyorsa acilen bir veterinere götürmelisiniz.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:26
  1. Kediler neden kusar?
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  4. ishal kediye ne yedirmeli
  5. kediler neden mama kusar
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  13. kedinin yeşil kusması
  14. kedim kusuyor ne yapmalıyım?

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