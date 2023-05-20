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Sosyal Medya Kediden kurtulan fare kamyonetin altında kaldı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz
Sosyal Medya

Kediden kurtulan fare kamyonetin altında kaldı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz

Yeniakit Publisher
2023-05-20 23:52:00 -
Kediden kurtulan fare kamyonetin altında kaldı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz

Sosyal medyada paylaşılan bir fare-kedi videosu viral oldu.

Görüntülerde kedinin avı fareyle bir süre oynadığı anlar yer aldı.

Fırsatını bulup kedinin elinden hızlıca kaçan farenin kamyonetin altında kaldığı anlar da videoya yansıdı.

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