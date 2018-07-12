Kediciklerin mezun olduğu bölümler şok etti!

Adnan Oktar'ın kedicikleri "gösteriş olsun diye" yüksek eğitimli çıktı. Tulaş Kumaşçı'dan Gülşah Güçyetmez'e kadar hemen hepsi hali vakti yerinde olan ailelerden geliyorlar. Bu durum "kediciklerin aldıkları eğitimin gösteriş amaçlı olduğu, gerçekten eğitim almış olsalar söz konusu örgüte kanmazlar" ve "Bir grubun elit görünmesi, doğru yolda olduğunu göstermez" yorumlarına neden oldu.

Adnan Oktar'a yönelik operasyon gündemin ilk sırasına otururken kediciklerle ilgili şaşırtıcı detaylar ortaya çıkıyor. Hemen hepsi ekonomik durumu iyi ailelerden geliyorlar. Dahası hepsi çok iyi okullarda çok iyi eğitim almış kişiler. Peki nasıl oluyorda Adnan Oktar gibi birinin kucağına düştüler?

TUZAĞA NASIL DÜŞÜYORLAR?

Adnan Oktar'ın yanından firar eden Ceylan Özgül, kediciklerin nasıl kandırıldığını nasıl tuzağa düşürüldüğünü bu sözlerle anlattı; ''24 yaşındaydım. 35 yaşındayken de ayrıldım. Tam bir yıl oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık son sınıf öğrencisiydim. Bir erkek arkadaşım beni Adnan Oktar’la tanıştırdı. O yaşlarda idealist bir genç kızdım. Dini öğrenmek istiyordum. Adnan Oktar, ‘Harun Yahya’ ismiyle kitaplar çıkarıyordu, faaliyetler yapıyordu. “İslam ahlakını dünyaya tanıtacağız, Darwinizm ile mücadele edeceğiz” diyordu. Kandırıldım. Kandım.''

Oktar'ın ünlü müritlerinin mezun olduğu bölümler:

TÜLAY KUMAŞÇI

Tülay Kumaşçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun.

GÜLŞAH GÜÇYETMEZ

Gülşah Güçyetmez, Bilfen Koleji'nde okudu. Lisede okul birinciliği var. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.

YASEMİN KİRİŞ

Yasemin Kiriş, İşletme ve İlahiyat Fakültesi mezunu. Arapça, İngilizce ve Osmanlıca biliyor.

EBRU ALTAN

Ebru Altan, Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunu.

ESRA SARAÇOĞLU

Esra Saraçoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun. Ayrıca aynı üniversitede Avrupa Birliği konusunda yüksek lisans yaptı.

AYLİN KOCAMAN

Aylin Kocaman, Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

DAMLA PAMİR

Damla Pamir, Kültür Koleji'nden mezun ve Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu.

DİDEM ÜRER

Didem Ürer, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

CEYLAN ÖZGÜL

Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu.