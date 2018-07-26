Kedi otunun saymakla bitmeyen faydaları

Antik çağlardan günümüze kadar bir ilaç olarak kullanılan kedi otu faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Doz aşımı olmadan kullanıldığı zaman hemen hemen hiçbir yan etkiye sahip olmayan kedi otu, adeta bir refah banyosu; güzellikten, ağrılara, sinirlerden mide ve bağırsağa oldukça faydalı ve etkili bir bitki.

Ülkemizde zatülcenp olarak da adlandırılan göğüs zarı iltihabı, zatürre, tüberküloz hastalığı olarak da bilinmekte ve maalesef uğraştırıcı bir hastalıktır. Hatta bu hastalığın tanısı ve tedavisi zamanında yapılmadığı zaman akciğer kanserine kadar kötü sonuçlar meydana getirir. Göğüs zarı iltihabı daha ilk evresindeyken taze ciğerin üzerine kedi otu kökleri serpilir ve hastanın sırtına konularak tedavi edilir.

MİDE VE BAĞIRSAK KRAMPLARINI GİDERİR

Günümüzde strese bağlı olarak veya yanlış beslenme gibi nedenlerden dolayı mide spazmları, bağırsak krampları rahatsızlığı oldukça yaygın bir hastalık haline gelmiştir. Doğal yollardan ve yan etkisi olmadan bitkisel tedavi yöntemlerinden yaygın olarak istifade edilir. Kedi otu, bu noktada tedavi edici özelliği neredeyse tescillenmiş bir bitki olma özelliğine sahiptir. Kedi otu mide ve bağırsak kramplarına hafife alınmayacak bir boyutta etkiye sahiptir. Aşırı gerginlik ve stres sonucu oluşmuş olan mide krampları kedi otunun valerian özelliğinden dolayı stresi geçirici dolayısıyla da krampları düzenli kullanımda yok etme özelliğine sahiptir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNU HAFİFLETİR

Huzursuz bacak sendromu, geceleri uykuya dalma halinde veya akşamları yatarken, bacaklarda çekme, uyuşukluk, titreme, ağrı gibi durumların olması ve bunun sonucunda da kişide bacakları hareket ettirme hissinin meydana gelen bir rahatsızlıktır. Adından da anlaşıldığı üzere tedavi edilmediği takdirde kişiyi oldukça huzursuz eder. Kedi otu huzursuz bacak sendromunu zamanla hafifletme etkisine sahiptir.

UYKUSUZLUĞU GİDERİR

Yoğun iş hayatı veya ders temposu gibi gibi birtakım koşullardan dolayı veya strese bağlı olarak bozulan uyku düzeni kişisel ve sosyal hayatı oldukça olumsuz yönde etkiler. Kedi otu bu noktada en belirgin özelliklerinden birini devreye sokarak düzenli kullanımda uykusuzluk sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve kişinin zamanla uyku kalitesini yükseltir. Kedi otu bitkisinin yanı sıra kapsülleri kullandığınız takdirde de olumlu sonuçlar elde edeceksiniz.

DEPRESYONU HAFİFLETİR

Kedi otu yüzyıllardan beri süregelen bir hastalık olan depresyon rahatsızlığını; sakinleştirici, kişiyi teskin edici, rahatlatıcı, gevşetici, gerilmiş sinirleri yatıştırıcı ve zihinsel karmaşayı gidererek hafifletici etkilere sahip olduğundan dolayı önemli ölçüde etkisi olur.

GAZ GİDERİCİ ETKİYE SAHİPTİR

Günlük hayatı zaman zaman etkileyen bir sindirim sistemi rahatsızlığı olan gaz sorunu; kimi zaman yediğimiz yemeklerden, kimi zaman içeceklerden veya soğuk algınlığından meydana gelen bir problemdir. Uzun süre devam etmesi sonucunda gaz sıkışmasına neden olarak kişiyi aşırı rahatsız eden şişkinlik şiddetli ağrılara dönüşebilir. Bu gibi durumlarda kedi otunun demlenerek 1 fincan içilmesi rahatlamayı sağlayacaktır. Kedi otunun içinde bulunan kasları gevşetici özelliğinden dolayı gaz söktürücü bir etkisi vardır.

AKNE VE İSİLİKLERİ TEDAVİ EDER

Kadın, erkek, büyük çocuk dinlemeden zaman zaman yüzde ve vücutta oluşan sivilce ve isilikler oldukça rahatsız edici bir durumdur. Sayısız tedavi ve kozmetik yöntemler her zaman işe yaramayabilir. Böyle bir durumda alternatif tıpta adeta bir uzman yöntem olan kedi otu, akne ve sivilcelerin de imdadına koşar. İster yüzde ister vücutta oluşmuş bu isilikler için oldukça etkili bir yöntemdir kedi otu ve düzenli kullanımda güzel sonuçlar verir.