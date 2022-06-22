Kedi otunun hiç duyulmamış faydaları | Kedi otu çayı nasıl yapılır?

Genel olarak kedi otu bitkisinden çay elde edilmektedir ve kedi otu çayı en çok tüketilen bitki şekli olmaktadır.

Kedi Otu Nedir?



Kedi otu bitkisi ülkemizde pek çok sayıda aktarlarda kurutulmuş ya da toz halinde bulunmaktadır. Genel olarak uyku sorunları için sık sık ve etkin bir şekilde kullanmaktadır. Kedi otunun kökünde yer alan hesperidin ve de linarin adlı antioksidanların oldukça yatıştırıcı bir etki göstermektedir.

Strese, sinirliliğe, korkuya, uykusuzluğa, ağrılara, gece alt ıslatmaya ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. İnanılmaz faydaları olan kedi otu nedir?, kedi otunun faydaları nelerdir?, kedi otu çayının faydaları nelerdir?, işte bunların yanıtı…

Kedi Otunun Faydaları Nelerdir?

-Özellikle sinirliliğe, strese, korkuya ve uyku sorunlarına iyi gelmektedir. Ayrıca ruhsal sıkıntılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

-Antidepresan ilacı olarak da bilinmektedir.

-Sinir sistemi hasarı içinde etkili bir ot türüdür.

-Hatta özellikle çocuklar görülen geceleri alt ıslatma probleminde de kullanılmaktadır. Düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman alt ıslatma sorunu ortadan kalmış olmaktadır.

-Kedi otunun düzenli kullanıldığı zaman uyku sorunu probleminin giderildiği görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre büyük oranda bu sorunun çözüldüğü bilinmektedir. Özellikle İbrahim --Saraçoğlu uykusuzluk için bu bitkiden daha iyi bir bitki olmadığını söylüyor.

-Aşırı sinirlilik ve huzursuzluk gibi sorunların tedavisinde de kedi otu kullanılmaktadır.

-Stresten dolayı oluşan mide ağrılarına karşı da etkili bir yöntemdir.

-Tam bir kalp dostudur. Kalp çarpıntısına ve kalp atışlarının düzenlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Ayrıca epilepsi hastalığına karşı da iyi geldiği bilinmektedir.

-Kedi otunun diğer bir özelliği ise rahim tutukluğunun olmasıdır.

-Sindirim sistemine de iyi geldiği için kabızlık problemine de iyi gelmektedir.

-Kadınlarda regl öncesinde ve döneminde meydana gelen sinirlilik ve huzursuzluğa iyi geldiği bilinmektedir.

-Migren ve baş ağrısına karşı da kedi otu çok etkilidir.

-Belli sebeplerden dolayı oluşan gaz şişkinliğe karşı da etkilidir.

-Kış aylarında hastalıkların sebep olduğu öksürük ve hapşıra karşı da çok faydalıdır.

Kedi Otunun Kullanımı Nasıldır?

1 su bardağı kaynayan suyun içerisine 1 tutam kedi otunu atın ve 6-7 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra süzün ve ılık şekilde tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.

Esans olarak da tercih edilmektedir.

Fazla tüketildiği zaman zararı dokunabilir. Eğer herhangi bir şey olursa hemen doktora başvurulmalıdır.

Hamile ve hamile şüphesi olanlar kullanmamalıdır.

Kedi Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Günümüzde oldukça sık kullanılan Kedi otu çayı yapımı aşağıdaki gibidir.

Öncelikle yaklaşık olarak iki çay kaşığı kedi otu kökü, tercihe göre 1 tatlı kaşığı bal, 2 bardak su, tercihe göre 1 tatlı kaşığı şeker kullanılmaktadır.

Yapılışına gelince kaynama noktasına yakın olan suya iki çay kaşığı kedi otu kökü eklenir, besin içerisinde yer alan maddelerinin suya karışmasını sağlamak amacı ile yaklaşık 30 dk. demlemeye bırakılır. Sonrasında bu kedi otu çayı çok acı olabileceğinden balla tatlandırın. Günümüzde sık sık tüketilmekte olan Kedi otu çayı uykusuzluk problemlerine de çok iyi gelmektedir.

Uykusuzluk için ise 2 hafta ile 6 hafta süresince yatmadan 30 dakika önce yaklaşık bir bardak içilmelidir. Ayrıca günde 2 bardaktan fazla içilmesi önerilmemektedir. Bunlara ilave olarak düzenli bir şekilde kullanan bazı kişiler üzerinde uyku problemlerinin düzeldiği en az 2 hafta kullanım ile mümkündür.