Kedi dışkısından kahve yapıyorlar! Fiyatı dudak uçuklattı

Luwak kahvesi son dönemde çok popüler hale geldi. Luwak kahvesinin üretimi ilginç. Aynı zamanda fiyatı da el yakıyor. Kahve 300 dolar ila bin dolar arasında satılıyor. Luwak kahvesi, Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkısından elde ediliyor. İşte o kahvenin tadı...

Endonezya'nın tropik cennetinde, Luwak isimli misk kedisi, kahve meyvelerinin en lezzetlilerini seçerek bir kahvenin öyküsünü başlatıyor. Luwak'ın midesinde sindirilemeyen kahve çekirdekleri dünyanın en pahalı kahvesi olarak gurmelerin gözdesi haline geliyor.

Dünyanın en az üretilen kahvesi olduğu için sektörün en pahalı ürünü olan ve yerel dilde ''Kopi Luwak'' olarak adlandırılan kahve, diğer geleneksel kahve çeşitlilerine göre göre daha az kafein içeriyor.

Dünyanın en az üretilen kahvesi olma özelliğiyle de sektörün en nadide ürünlerinden biri haline geliyor. Daha az kafein içeriğiyle de geleneksel kahvelere nazaran daha yumuşak bir içim sunuyor.

Misk kedilerine yaygın olarak arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesinin yedirildiği Luwak'ın üretimi, dışkılanan kahve çekirdeklerinin temizlenmesinin ardından standart kahve üretimindeki gibi yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.

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300-1000 DOLAR ARASI

Yılda ortalama 600 kilogram kadar üretilebilen Luwak kahvesinin, son yıllarda popüler hale gelmesiyle üretim ve satışında artış yaşanırken, piyasada sahtelerinin de çoğaldığı belirtiliyor.

Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında alıcı buluyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICISI O KAHVEYİ TATTI

Bir sosyal medya kullanıcısı kadın, bu meşhur kahvenin üretim tesislerinden birine gitti.

Kahveyi tatma imkanı bulan sosyal medya kullanıcısı kadın, "Kahvenin bu kadar pahalı olmasının sebebi misk kedisinin keyfine bağlı. Canı ne zaman isterse tuvaletini yapıyor ve kahveyi üretiyor. Kahveyi ürettikten sonra burada birkaç aşamadan geçiyor ve iyice kavrulduktan sonra afiyetle tüketiyorsunuz" dedi.