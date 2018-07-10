Kedi dili bisküvili pasta tarifi

MALZEMELER

Kedidili bisküvi (bir paket)

Çikolata sosu (bir poşet)

Damla çikolata

Hindistan cevizi

KREMA İÇİN:

1 lt. süt

İki çay bardağı un

İki buçuk çay bardağı şeker

Bir vanilya

Bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin

ISLATMAK İÇİN:

Bir buçuk su bardağı sıcak süt

İki yemek kaşığı şeker

NASIL YAPILIR?

İlk olarak bisküvileri ıslatmada kullanacağımız sıcak süt ve şekerimizi derin bir kapta karıştırıp hazırlayalım. Sonrasında on iki adet bisküvimizi bu karışıma batırıp, ardından orta boy borcamımıza dizelim. Kalan on iki adet kedidilini ıslatmadan önce ise kremamızı yapalım.

Krema için; yağ ve vanilya hariç diğer bütün malzemeleri derin bir tencereye alıp, topaklanmaması için tel çırpıcı ile sürekli olarak karıştırarak muhallebi kıvamını alana kadar karıştıralım.

Kaynamaya başladıktan sonra, ocağın altını kısıp yağ ve vanilyamızı ilave edip yaklaşık iki-üç dakika kadar daha kaynadıktan sonra, ocaktan alalım. (Eğer kremamızda topaklanma olursa, mikser ile çırparak akışkan hale getirebilirsiniz.)

Kremamızı ocaktan aldıktan sonra, ara ara karıştırırsak kolayca soğumasını sağlamış oluruz. Kremamız iyice soğuyup hazır olduktan sonra, borcama dizmiş olduğumuz kedidili bisküvilerin üzerine kremamızın tamamını boşaltıp, damla çikolatalarımızı üzerine dağıtalım.

(Dilerseniz kremanın yarısını ayırıp, kalanını da üste dizeceğiniz kedidili bisküvilerin üzerine döküp, ardından çikolata sosu dökebilirsiniz de)

Daha sonra kalan on iki kedidili bisküvilerimizi sütlü ve şekerli karışıma batırıp, muhallebimizin üzerine dizelim. Son olarak çikolata sosumuzu, paketinin arkasında yazdığı gibi pişirip ılıması için bir kenara alalım. Çikolatalı sosumuz ılıyınca pastamızın üzerine boşaltıp en son Hindistan cevizimizi serpelim. Bu pastayı servis etmeden önce, en az dört saat kadar buzdolabında bekletiniz.

Afiyet olsun.