YAKALANMAMAK İÇİN SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği ve kaldıkları evlerde gizli bölmeler oluşturarak saklandıkları tespit edildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için Şirinevler ve Değirmenönü mahallelerinde 3 farklı adres ile 15 daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda D.U., yatak odasındaki gardırobun içine yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Hırsızlık suçlarından arandığı belirtilen S.U. ve yaşı küçük Y.A. ile şüphelileri olay yerlerine götürdüğü tespit edilen C.T. de gözaltına alındı.