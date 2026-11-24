İhsan, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için okulun farklı işlerini de üstlendiğini dile getirerek şöyle konuştu: "Öğretmenlik mesleğimi icra ederken yeri geldi öğrenciler üşümesin diye sobayı yaktığım, kömürleri poşetlediğim, temizlik yaptığım, cam sildiğim zamanlar da oldu. Çünkü köy okulunda öğretmenlik yaparken bazen okulun öğretmeni, bazen hizmetlisi, bazen de köy halkına yardımcı olmaya çalışan bir insan oluyorsunuz." Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere erişiminin daha sınırlı olabildiğine dikkati çeken İhsan, çocukları şehir merkezine götürerek sinema ve müze gibi deneyimlerle buluşturmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.