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Spor

Keçiörengücü'nden MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:40:21 -
Keçiörengücü'nden MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü forması giyen bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Futbolcuya ve değerli Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcunun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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