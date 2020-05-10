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Spor

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:35:40 -
Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan Anneler Günü mesajı

ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tahiroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı.

"Hiçbir zaman yeri doldurulamayan ve bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, sevgiyi, saygıyı, güzel ahlakı öğreten doğduğumuz andan itibaren hem koruyucu, hem de öğretmenimiz olan annelerimizi yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı her daim göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle cennet ayaklarının altında olan, sevgilerin en güzeli başımızın tacı annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, saygılar sunarım."


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