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Spor

Keçiörengüçlü Bokila’dan antrenmanda Kolbastı şov

Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü’nde, Jeremy Bokila yapılan ağırlık idmanı sırasında çalan ’Kolbastı’ şarkısı ile birlikte oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:36:51 -
Keçiörengüçlü Bokila’dan antrenmanda Kolbastı şov

Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü’nde, Jeremy Bokila yapılan ağırlık idmanı sırasında çalan ’Kolbastı’ şarkısı ile birlikte oynadı.


TFF 1. Lig’in Başkent temsilcilerinden Keçiörengücü, 29. haftada karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Mor menekşelerde yapılan ağırlık antrenmanı neşeli görüntülere sahne oldu. Salonda çalışmalar sürerken bir anda çalan ’Kolbastı’ sonrası Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Jeremy Bokila, Trabzon doğumlu olan takım arkadaşı Samet Akaydin ile karşılıklı oynadı. Diğer futbolcular ise alkışlarla ritim tutarak arkadaşlarına eşlik etti.

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